Fabio Capello balance sur Clarence Seedorf et Ronaldo
information fournie par So Foot 12/10/2025 à 13:53

Fabio Capello balance sur Clarence Seedorf et Ronaldo

Fabio Capello balance sur Clarence Seedorf et Ronaldo

Fabio Capello n’a pas adoré diriger Ronaldo au Real Madrid, ce n’est pas nouveau.

Mais si certains l’avaient oublié, l’Italien a tenu à leur rappeler à l’occasion du Festival du sport de Trente. « C’était le leader négatif de l’équipe, il sortait tous les soirs en boîte de nuit. Il pesait 94 kilos, et il ne voulait pas maigrir , a lâché l’ancien entraîneur. J’ai dit au président qu’il fallait le laisser partir, on ne pouvait plus avancer et on l’a fait. Mais je le répète, c’est le meilleur joueur que je n’ai jamais entraîné. On est reparti de zéro, et on a gagné le championnat : parfois, il faut juste savoir où se situe le problème. Même si ça implique de se séparer d’un génie… »

FC pour SOFOOT.com

Sport
