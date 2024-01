Expulsion d'étrangers : le RN prend ses distances avec le parti allemand AfD

"Il y a vraiment des choses à établir plus précisément sur ce que devient et ce que veut devenir l'AfD", a souligné un député RN, qui rappelle tout de même les relations "très fortes" qui lient les deux partis.

Jean-Philippe Tanguy à Paris, le 17 février 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Ils sont alliés au Parlement européen, mais les projets du parti allemand AfD d'expulsions massives de personnes étrangères ou d'origine étrangère met mal à l'aise le Rassemblement national. Le député RN Jean-Philippe Tanguy a affirmé mercredi 24 janvier que le parti lepéniste "ne va pas s'associer" à ce projet controversé, source de manifestations monstres outre-Rhin.

Classée à l'extrême droite, l'AfD est au cœur d'une polémique depuis quinze jours après les révélations par la presse d'une réunion d'extrémistes à Potsdam , près de Berlin, où, en novembre, un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère, y compris de citoyens allemands, a été discuté. Des manifestations géantes contre le parti, accusé de miner la démocratie, se tiennent dans tout le pays depuis plusieurs jours.

"On a pris note. Maintenant, on cherche à avoir des réponses concrètes à ce qui s'est passé . Quelle est la voie que va choisir l'AfD ?", a interrogé mercredi Jean-Philippe Tanguy devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP), en indiquant qu'"il est évident qu'à terme, on ne va pas s'associer à un projet tel qu'il est sorti dans la presse".

"Un parti qui semble changer très régulièrement de ligne"

"Il y a vraiment des choses à établir plus précisément sur ce que devient et ce que veut devenir l'AfD" , a-t-il insisté. Les eurodéputés lepénistes siègent dans le même groupe que ceux de l'AfD au Parlement de Strasbourg et ont tenu plusieurs meetings communs ces dernières semaines pour la campagne des Européennes. "Je crois que les relations (du RN) avec l'AfD sont très fortes, mais j'avoue que je ne les suis pas au quotidien", a ajouté le député de la Somme, en pointant du doigt "un parti qui semble changer très régulièrement de ligne et d'orientations selon ses congrès internes".

En pleine ascension dans les études d'intentions de vote pour le scrutin européen de juin , l'AfD envisage, par ailleurs, d'organiser un référendum sur une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne s'il parvient au pouvoir, a déclaré sa codirigeante Alice Weidel dans une interview publiée lundi.

"Qu'un parti en Europe propose à ses propres compatriotes de vouloir faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ça relève de la souveraineté des Nations", a commenté Jean-Philippe Tanguy. "Qu'un projet européen qui était massivement soutenu, en particulier par les Allemands, soit aujourd'hui dans une remise en cause telle que le premier ou deuxième parti d'opposition allemand puisse envisager un tel référendum devrait interroger la construction européenne", a-t-il ajouté.