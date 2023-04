Exposition des enfants aux écrans : « Il faut changer les habitudes familiales »

Les enfants de deux ans passent en moyenne 56 minutes par jour devant un écran. Cette conclusion du bulletin épidémiologique de Santé publique France pointe un temps d'écran des tout-petits beaucoup trop important. Et la durée grimpe avec les années : 1 h 10 à l'âge de 3 ans et demi et 1 h 34 à 5 ans et demi. Cette vaste étude française, baptisée Elfe (Étude longitudinale française depuis l'enfance), a été menée auprès de 18 000 enfants avant l'épidémie de Covid-19.

« Pour les plus petits, les écrans sont très attractifs. Grâce aux contenus et aux mouvements colorés, ils captent facilement l'attention. Télévision, smartphone, aujourd'hui, la société vit avec un écran », constate Marie-Noëlle Clément, psychiatre, psychothérapeute, directrice de l'hôpital de jour pour enfants du Cerep-Phymentin à Paris et membre fondatrice de l'association « 3-6-9-12 ». L'éducation se fait en grande partie par imitation, les enfants prennent exemple sur le comportement de leurs parents. « Pour limiter l'exposition des enfants aux écrans, il faut s'attaquer au problème global de la dynamique familiale. Ce sont plus largement les habitudes de toute la famille qu'il faut changer. »

Limiter le temps d'écran : ce que les parents peuvent faire

Baby-sitter numérique

De plus en plus, les écrans impactent les relations familiales et s'immiscent dans les liens parents/enfants. « On parle de plus en plus de

... Source LePoint.fr