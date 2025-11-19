Explosions dans l'ouest de l'Ukraine après une attaque de missiles et de drones russes

Des explosions ont secoué les villes de Lviv et Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, mercredi, ont rapporté les médias ukrainiens et un journaliste de Reuters, après que l'armée ukrainienne a fait état d'attaques de missiles et de drones russes.
"La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques", a déclaré le ministère ukrainien de l'Énergie sur l'application de messagerie Telegram. "Des coupures de courant d'urgence ont été mises en place dans un certain nombre de régions", a-t-il ajouté sans préciser l'ampleur des dégâts.
Le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, a déclaré sur Telegram que l'attaque n'avait pas fait de victimes.
Une tour d'habitation a été endommagée à Ternopil, selon les médias ukrainiens.
La Pologne, frontalière de l'ouest de l'Ukraine, a temporairement fermé les aéroports de Rzeszow et de Lublin, dans le sud-est du pays, et a déployé des avions polonais et de pays alliés de l'Otan pour protéger son espace aérien.
(Andriy Perun à Lviv avec Lidia Kelly à Melbourne ; version française Tangi Salaün)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer