Indemnisations en cas de vols retardés, bagages à main : négociations décisives à Bruxelles sur les droits de passagers aériens

L'année dernière, le Parlement européen avait rejeté une réforme portée par les États membres pour alléger la facture des retards de vols pour les compagnies aériennes.

( Belga / JASPER JACOBS )

Indemnisations baissées, et délais de retard allongés : les États membres de l'Union européenne tentent à partir de mardi 2 juin de convaincre les eurodéputés de valider un allègement des dédommagements reçus par les passagers en cas de vols retardés. Les négociations vont également porter sur d'autres droits, comme la gratuité des bagages à main ou de certains options.

Avant ce rendez-vous à Bruxelles, les discussions étaient restées dans l'impasse, tant les avis divergent entre le Parlement et les États dans ce dossier. La réforme retoucherait le système actuel adopté il y a une vingtaine d'années et qui prévoit jusqu'à 600 euros d'indemnisation quand un vol est retardé de plus de trois heures. Les compagnies aériennes se plaignent régulièrement de cette charge financière, évaluée à 8,1 milliards d'euros par an par la Commission européenne. Elles affirment même être poussées à annuler des vols plutôt qu'à les retarder, par crainte de décaler les vols suivants et de payer des indemnités en cascade.

Payer pour être assis à côté de son enfant ?

L'an dernier, une majorité des 27 États membres a donc voté en faveur d'un allègement de la facture des compagnies aériennes. La réforme approuvée alors prévoyait d'indemniser des retards lorsqu'ils dépassent quatre heures pour les vols jusqu'à 3.500 km, et six heures au-delà. Les montants d'indemnisation avaient également été abaissés, à 500 euros maximum.

Mais le Parlement a rejeté en bloc cette proposition, en se prononçant pour des dédommagements au moins à la hauteur de ceux en vigueur actuellement.

La réforme doit aussi accorder de nouveaux droits aux passagers.

Les eurodéputés souhaitent notamment que les compagnies soient obligées d'inclure dans le prix du billet un bagage cabine de 7 kg ainsi qu'un petit sac, et pour qu'il soit interdit de faire payer les parents pour être assis à côté de leurs enfants.

Des années de négociations n'ont jusqu'à présent pas permis d'aboutir à un accord. En cas d'échec, les règles actuelles resteraient en vigueur.