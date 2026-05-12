EXPLICATION-Qui sont ces “justiciers de la finance” qui font payer le prix fort au gouvernement britannique ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dhara Ranasinghe

Les coûts d'emprunt à long terme du gouvernement britannique ont atteint leur plus haut niveau depuis 1998 , les investisseurs obligataires s'inquiétant qu'un éventuel changement de direction n'affaiblisse la discipline budgétaire.

Les coûts d'emprunt au Royaume-Uni et ailleurs ont déjà augmenté, la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant ravivé les craintes inflationnistes.

La situation est difficile pour les gouvernements, de la Grande-Bretagne aux États-Unis en passant par la France, qui sont tous confrontés à la nécessité d’augmenter les dépenses dans des domaines tels que la défense et le vieillissement de la population après des années de revers financiers.

Pourtant, alors qu'ils sont confrontés à des niveaux d'endettement élevés , la tolérance des investisseurs obligataires à l'égard d'une politique budgétaire laxiste est faible.

C'est là qu'interviennent les “bond vigilantes”.

QUI SONT EXACTEMENT LES “BOND VIGILANTES”?

Ce terme, inventé dans les années 1980, désigne les investisseurs obligataires qui cherchent à imposer une discipline budgétaire aux gouvernements qu’ils jugent dépensiers en exigeant une rémunération plus élevée pour détenir leurs obligations.

Il peut également s'appliquer à la politique monétaire. Les investisseurs peuvent exiger une rémunération plus élevée s'ils estiment que les banques centrales et les gouvernements ne parviennent pas à contenir l'inflation.

La hausse des coûts d’emprunt des gouvernements peut se répercuter sur les taux d’intérêt des prêts aux consommateurs et aux entreprises, mettant en péril la stabilité économique et financière si elle devient incontrôlable.

OÙ SONT-ILS PASSÉS ET POURQUOI SONT-ILS DE RETOUR?

Les marchés obligataires ont été apaisés dans les années 1990 lorsque le président américain Bill Clinton a fait de l'équilibre budgétaire une priorité, après que des inquiétudes initiales concernant les dépenses eurent provoqué une hausse des rendements des bons du Trésor.

Au cours des décennies suivantes, les achats d'obligations par les banques centrales à l'échelle mondiale ont joué un rôle déterminant dans la modération des coûts d'emprunt des gouvernements.

Mais ces coûts sont désormais bien plus élevés en raison de la flambée de l’inflation qui a suivi la pandémie de 2020, laquelle a également entraîné une hausse des dépenses publiques, ainsi que de la crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Combiné au retrait des banques centrales des achats d’obligations, tout cela signifie que les investisseurs obligataires ont désormais davantage de poids.

Et la guerre avec l'Iran a accentué la pression .

La dette est à peu près égale ou supérieure à la production économique dans l'ensemble des économies avancées du G7, à l'exception de l'Allemagne.

Cliquez ici pour accéder au tableau de bord en direct de Reuters qui suit l'évolution de la dette du G7.

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ AUJOURD'HUI?

Alors que dans les années 1980, l'inflation était au centre des préoccupations, c'est aujourd'hui la flambée du poids de la dette publique qui domine, selon les analystes.

Si la guerre en Iran fait grimper l'inflation, celle-ci ne devrait pas atteindre des niveaux proches de ceux de 2022, et les traders anticipent une réaction rapide des banques centrales.

Le Fonds monétaire international a déclaré le mois dernier que les États-Unis avaient besoin d'un plan crédible pour réduire leur déficit budgétaire d'environ quatre points de pourcentage du PIB, par rapport aux 7 % actuels.

Au Royaume-Uni, qui affiche les coûts d'emprunt à long terme les plus élevés du G7, les investisseurs craignent que le Premier ministre Keir Starmer , sous pression pour démissionner, ne soit remplacé par un dirigeant favorable à une augmentation des dépenses.

Le Japon, première économie parmi les plus endettées, est également sous les feux de la rampe car les projets de dépenses de la Première ministre Sanae Takaichi ont ravivé les inquiétudes budgétaires.

OÙ CES “VIGILANTES” SONT-ILS INTERVENUS?

Le cas le plus marquant est celui de la Grande-Bretagne. Les coûts d’emprunt ont bondi d’un point de pourcentage en une semaine en 2022, les projets de réduction des impôts et d’augmentation de l’endettement ayant effrayé les investisseurs à un moment où les finances publiques étaient déjà sous pression. Cela a contraint Liz Truss à démissionner de son poste de Première ministre.

La France a également subi des pressions, l'instabilité politique persistante ayant freiné les efforts visant à contenir son déficit budgétaire .

Selon les analystes, le niveau élevé de la dette est l'une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs exigent une rémunération plus élevée pour détenir des titres de dette à long terme, même de la part des États-Unis, la première économie mondiale.

ALORS, SONT-ILS VRAIMENT PUISSANTS?

Oui, et Ed Yardeni, l'économiste qui a inventé ce terme, explique que c'est parce que la dette augmente.

Les États-Unis ont une dette en cours d'environ 30 000 milliards de dollars, contre moins de 20 000 milliards avant la pandémie et moins de 5 000 milliards avant la crise financière mondiale de 2008-2010.

Jusqu’à présent, les “bond vigilantes” n’ont pas eu ailleurs l’influence qu’ils ont eue en Grande-Bretagne. La robustesse de l’économie américaine et le statut du dollar en tant que première monnaie de réserve lui offrent un tampon, tandis que l’appartenance de la France à la zone euro confère une certaine protection à ses obligations.

Mais ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers, estiment les analystes, d'autant plus que la hausse des coûts d'emprunt alourdit le coût du service de la dette existante. En 2024, les paiements d'intérêts dans les pays de l'OCDE, y compris aux États-Unis, coûteront plus cher que la défense nationale.