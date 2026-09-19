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Exécution en Iran d'un homme accusé d'avoir transmis à Israël des informations sur des sites de missiles
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 09:02
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L'Iran a exécuté un homme reconnu coupable d'avoir transmis à Israël des renseignements sur des sites de missiles pendant la guerre des 12 jours, selon le pouvoir judiciaire.

L'agence de presse de l'appareil judiciaire iranien, Mizan,

a rapporté qu'Hossein Pedaran avait été pendu après que la Cour suprême a confirmé sa condamnation à mort pour espionnage et collaboration avec les services de renseignement israéliens.

Elle a précisé qu'Hossein Pedaran avait fourni au Mossad, les services de renseignement israéliens, des informations sur des sites militaires sensibles situés dans la province d'Ispahan, dans le centre du pays, et qu'il avait mené ces activités d'espionnage dans un but lucratif.

(Reportage bureau de Dubai; version française Claude Chendjou)

Proche orient
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3 commentaires

  • 19 septembre 12:17

    Cet individu responsable de centaines de morts à pris ses responsabilités

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