EXCLUSIF. Studiocanal va investir aux États-Unis et vendre les films de Lelouch

À la fois producteur et distributeur de films, Studiocanal n'a cessé de croître ces dernières années au gré d'acquisitions. Après avoir pris racine au Benelux l'année dernière grâce au rachat de Dutch FilmWorks et investit en mars dans la société du producteur britannique Phil Temple, la filiale du groupe Canal+ accélère. Selon nos informations, le groupe qui produit chaque année une trentaine de films, une vingtaine de séries et distribue environ 80 films dans le monde va réaliser son premier investissement dans la production aux États-Unis. Studiocanal va prendre une participation minoritaire pour quelques millions de dollars dans la société de Los Angeles The Picture Company des producteurs Andrew Rona et Alex Heineman. Le groupe collaborait avec eux depuis le film Non Stop interprété par Liam Neeson et Julianne Moore, en 2014, et il disposait d'un droit de regard sur leurs créations.

« Andrew Rona et Alex Heineman produisent avec talent des thrillers et films d'action qui se vendent très bien. Après Paddington, Non Stop a été le plus grand succès de Studiocanal au box-office, avec des recettes de plus de 220 millions de dollars », se félicite Anna Marsh, directrice générale de Studiocanal et directrice générale adjointe du groupe Canal+.

