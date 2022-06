EXCLUSIF. Studiocanal prend racine au Benelux

Quand on l'avait rencontrée à la fin de l'année dernière, la directrice générale de Studiocanal Anna Marsh promettait des opérations de croissance externe à venir. C'est aujourd'hui chose faite. Selon nos informations, la filiale de production et distribution de films du groupe Canal+ va prendre une participation majoritaire dans Dutch FilmWorks, une société très rentable fondée il y a 25 ans à Utrecht, aux Pays-Bas, qui emploie une trentaine de personnes. « Cela fait dix ans, depuis l'acquisition de 100 % de Hoyts Distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande, que Studiocanal n'avait pas fait entrer un nouveau territoire dans son giron. Cette acquisition est une opération majeure pour renforcer la position de leader du studio en Europe. Elle va en outre contribuer au rayonnement international des films et séries néerlandais, qui, grâce à Studiocanal, vont pouvoir voyager encore plus loin », se félicite Anna Marsh.

Le chiffre d'affaires de Dutch FilmWorks avoisine une trentaine de millions d'euros. Si l'acheteur français ne dévoile pas le montant du rachat, il atteindrait plusieurs dizaines de millions d'euros. « Dutch FilmWorks est le leader des producteurs et distributeurs de films au Benelux, avec une line-up de plus de 25 longs-métrages chaque année et un catalogue d'environ 900 films néerlandais et internationaux », précise la directrice générale de Studiocanal.

