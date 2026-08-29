EXCLUSIF-Le Népal a besoin d'au moins $4 mds après les crues dévastatrices

Le Népal a besoin de 4 à 5 milliards de dollars pour financer les efforts de reconstruction après les crues dévastatrices survenues mercredi dans la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois, a dit samedi à Reuters le ministre népalais des Finances, Swarnim Wagle.

"Il s'agit seulement d'une estimation. Les pertes et dégâts sont en train d'être évalués", a-t-il indiqué.

(Saurabh Sharma, rédigé par Sakshi Dayal; version française Camille Raynaud)