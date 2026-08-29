EXCLUSIF-Le Népal a besoin d'au moins $4 mds après des crues dévastatrices

(Actualisé avec précisions et contexte)

* Le coût de la reconstruction estimé à $4-5 mds

* Cela représente près d'un dixième de l'économie

* Le bilan humain dépasse les 600 morts au Népal et au Tibet

par Saurabh Sharma

Le Népal a besoin de 4 à 5 milliards de dollars pour financer les efforts de reconstruction après les crues dévastatrices survenues mercredi dans la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois, a dit samedi à Reuters le ministre népalais des Finances, Swarnim Wagle.

"Il s'agit seulement d'une estimation. Les pertes et dégâts sont en cours d'évaluation", a-t-il indiqué, notant toutefois que les besoins sont moindres que lors du séisme de 2015.

L'effondrement d'un glacier mercredi a provoqué un torrent de roches, de glace, de boue et de débris dans les cours d'eau de l'Himalaya, faisant plus de 600 morts au Népal et au Tibet. Plus de 2.000 personnes sont toujours portées disparues.

Ces inondations ont rasé des villes près de la zone frontalière, emportant ponts et routes et endommageant d'importantes centrales hydroélectriques.

Swarnim Wagle n'a pas précisé la raison pour laquelle le coût de la reconstruction pourrait être inférieur aux 9 milliards de dollars dépensés après le séisme de magnitude 7,8 survenu en 2015, la pire catastrophe jamais enregistrée au Népal. Ce séisme avait fait près de 9.000 morts, détruit plus d'un demi-million de logements et engendré des pertes estimées à environ un tiers de l'économie népalaise.

Les récentes inondations devraient néanmoins constituer un coup dur pour une économie qui dépend des envois de fonds, du tourisme et de l'hydroélectricité car des centrales électriques représentant plus de 12% de la capacité de production nationale ont été détruites.

(Saurabh Sharma, rédigé par Sakshi Dayal; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)