EXCLUSIF-Le Japon prévoit de mieux gérer ses réserves destinées à l'intervention sur le marché du yen, selon un projet de texte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Japon a enregistré une baisse de 5,6 % de ses réserves en mai à la suite d'une intervention

* Les modifications précises apportées à la répartition des actifs des réserves n’ont pas été précisées

* On estime que les réserves sont en grande partie investies dans des bons du Trésor américain

(Ajout d'éléments de contexte et de commentaires d'analystes aux paragraphes 8, 11 à 14) par Takaya Yamaguchi et Makiko Yamazaki

Le gouvernement japonais prévoit d'étudier les moyens d'améliorer la gestion de ses réserves de change, d'un montant de 1 300 milliards de dollars, qui constituent une réserve financière destinée à de futures interventions sur le yen, selon un projet de rapport sur la stratégie de croissance consulté mercredi par Reuters.

Ces projets reflètent la volonté du gouvernement d’augmenter le rendement de ses réserves et de contribuer à renflouer ses finances exsangues, alors que la Première ministre Sanae Takaichi s’engage à mener une politique de dépenses proactive pour soutenir la quatrième économie mondiale.

« Le gouvernement examinera l’intérêt d’améliorer la gestion et d’utiliser plus efficacement les actifs détenus par le secteur public, y compris le compte spécial du fonds de change, en tenant compte de leurs objectifs initiaux », indique le projet de stratégie, pièce maîtresse du programme politique de Mme Takaichi.

Tokyo a repris ses interventions massives fin avril, lorsque la devise a franchi la barre des 160 yens pour un dollar, avec une opération d’achat de yens d’un montant de 73 milliards de dollars, ce qui a entraîné une baisse record de 5,6 % des réserves en mai, soulignant les limites d’une intervention soutenue et à grande échelle.

Le projet de stratégie ne précise pas de changements spécifiques concernant la répartition des actifs des réserves, qui ont été accumulées lors de précédentes vagues d’interventions d’achat de dollars et qui seraient en grande partie investies dans des bons du Trésor américain.

La majeure partie de l’excédent provenant des réserves, y compris les revenus des bons du Trésor américain, est transférée au compte général afin de financer le budget de l’État.

Mme Takaichi avait déclaré à une occasion que les réserves de change étaient l’un des principaux bénéficiaires de la faiblesse du yen et qu’elles « affichaient de très bons résultats », une remarque que certains responsables gouvernementaux ont interprétée comme un signe qu’elle espérait utiliser cet excédent pour financer un projet controversé visant à suspendre la taxe à la consommation sur les denrées alimentaires.

Certains parlementaires, tant au sein du parti au pouvoir que de l’opposition, proposent de regrouper les réserves de change, les portefeuilles d’ETF de la banque centrale et les actifs des fonds de retraite au sein d’un fonds souverain afin d’obtenir des rendements plus élevés.

Des responsables gouvernementaux ont toutefois déclaré qu’il serait irréaliste de modifier radicalement la composition du portefeuille des réserves , étant donné que celles-ci sont principalement détenues comme source de fonds immédiatement disponible pour les interventions sur le marché des changes.

« Il serait difficile de rechercher des rendements d’une manière qui aille à l’encontre de l’objectif des réserves », a déclaré une source proche du dossier qui a souhaité rester anonyme, ce rapport étant confidentiel.

« S’il est compréhensible de viser des profits plus élevés, de telles stratégies pourraient compromettre la sécurité des réserves, ce qui pourrait être perçu négativement par les marchés », a déclaré Akira Moroga, stratège en chef des marchés chez Aozora Bank.

« En fin de compte, les réserves de change ont pour but de soutenir la crédibilité d’un pays; elles devraient donc être principalement détenues sous forme d’actifs hautement fiables et liquides plutôt que dans des placements plus risqués », a-t-il ajouté.

« Si l’on souhaite utiliser efficacement les réserves de change, cela impliquerait de vendre des bons du Trésor américain », a déclaré Saisuke Sakai, économiste senior à l’Institut de recherche Mizuho. « À l’heure où les taux d’intérêt américains à long terme sont en hausse, cela serait-il envisageable compte tenu des relations avec les États-Unis? »

Le Japon est le premier détenteur étranger de bons du Trésor américain.