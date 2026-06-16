EXCLUSIF-L'Ukraine vise à mettre ses banques et ses assureurs en conformité avec les règles de l'UE d'ici 2028

* La réglementation bancaire est désormais conforme à 78% aux normes de l'UE - gouverneur banque centrale

* Le secteur des assurances affiche un niveau d'alignement d'environ 55%, dit le gouverneur

* Plus de 50 nouvelles lois sont prévues pour aligner le secteur financier sur les normes de l'UE et attirer les investissements

par Olena Harmash

L'Ukraine accélère ses réformes visant à aligner ses secteurs bancaire et des assurances sur les normes de l'Union européenne (UE) d'ici 2028, malgré les difficultés liées à la guerre, afin de renforcer la confiance des investisseurs et d'approfondir l'intégration économique avec l'Europe, a déclaré le gouverneur de sa banque centrale.

L'Union européenne (UE) a entamé lundi des discussions officielles avec l'Ukraine en ouvrant le premier des six chapitres des négociations d'adhésion, qui porte sur le système judiciaire, l'État de droit, les marchés publics et le contrôle financier.

"Nous avons un programme d'intégration européenne à grande échelle", a déclaré le gouverneur Andriy Pyshnyi à Reuters.

"Nous pensons que la guerre et la transformation que nous traversons ne signifient pas que nous devons ralentir. Au contraire, cela signifie que nous devons en tirer parti pour accélérer les progrès."

Andriy Pyshnyi a estimé que la réglementation bancaire ukrainienne était désormais conforme à environ 78% aux réglementations et exigences de l'UE, contre environ 50% avant l'invasion russe en février 2022.

Le secteur des assurances affiche un niveau d'alignement plus faible, à environ 55%. Andriy Pyshnyi a ajouté que la banque centrale mettait en oeuvre une refonte du secteur ukrainien des assurances afin de le rendre plus transparent, plus stable et plus attractif pour les investisseurs.

À LA RECHERCHE D'INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Pour les banquiers et les assureurs ukrainiens, la conformité avec la réglementation de l'UE est vitale, le pays cherchant à attirer des milliards d'investissements étrangers afin de pouvoir récupérer les pertes subies pendant la guerre.

L'UE a accordé à l'Ukraine le statut de candidat en juin 2022, quatre mois après l'invasion à grande échelle de la Russie.

Le président Volodimir Zelensky fait pression pour que l'Ukraine adhère rapidement à l'UE, y voyant un élément des garanties de sécurité plus larges nécessaires pour mettre fin à la guerre.

Andriy Pyshnyi a déclaré que la banque centrale travaillait sur un plan législatif ambitieux, comprenant plus de 50 nouvelles lois et actes juridiques qui renforceront le cadre financier de l'Ukraine pour répondre aux normes de l'UE.

Il a indiqué que l'économie ukrainienne s'était contractée de près de 30% au cours de la première année de l'invasion, mais qu'elle s'était redressée d'environ 10% les années suivantes.

LA RECONSTRUCTION COÛTERA PRÈS DE 588 MILLIARDS DE DOLLARS

Le gouvernement et la Banque mondiale ont estimé que la reconstruction de l'Ukraine coûtera près de 588 milliards de dollars (506,68 milliards d'euros) au cours de la prochaine décennie.

Andriy Pyshnyi a déclaré que l'aide financière internationale s'élèverait à 53 milliards de dollars cette année, à 42 milliards de dollars l'année prochaine et à 22 milliards de dollars en 2028.

"En d'autres termes, le montant de l'aide financière internationale diminuera si les risques sécuritaires s'atténuent", a déclaré Andriy Pyshnyi.

Les capitaux privés seront essentiels pour aider le pays à se reconstruire, a-t-il ajouté, indiquant que les responsables travaillaient également sur une nouvelle législation visant à relancer le marché boursier en Ukraine.

"La libre circulation des capitaux fait partie de nos engagements dans le cadre de notre adhésion à l'Union européenne", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benoit Van Overstraeten)