EXCLUSIF : L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE QUITTENT LES NÉGOCIATIONS SUR LA RÉFORME DE L'OMS par Elvira Pollina, Andreas Rinke et Francesco Guarascio (Reuters) - La France et l'Allemagne ont quitté les pourparlers sur la réforme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), frustrés par la volonté des Etats-Unis de diriger les négociations, malgré la décision de Washington de quitter l'organisation, a-t-on appris auprès de trois sources officielles. Cette décision représente un revers pour Donald Trump car Washington, qui assure la présidence tournante du G7, espérait délivrer une feuille de route commune pour une refonte en profondeur de l'OMS en septembre, deux mois avant l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Le pays a annoncé en juillet à l'OMS son intention de quitter l'organisation dans un an, Donald Trump accusant l'agence onusienne d'avoir fait preuve d'une trop grande proximité avec la Chine et d'avoir mal géré la pandémie de coronavirus. "Personne ne veut être entraîné dans un processus de réforme par un pays qui vient juste de quitter l'OMS", a déclaré un haut responsable européen impliqué dans les discussions. Les ministères de la Santé allemand et français ont confirmé à Reuters que les deux pays s'opposaient à la volonté américaine de piloter les discussions. Interrogé sur la position de Paris et Berlin, un haut responsable de l'administration américaine a déclaré : "Tous les membres du G7 soutiennent explicitvement le principe des réformes. Cependant, il est regrettable que l'Allemagne et la France aient choisi en fin de compte de ne pas rejoindre le groupe pour valider la feuille de route." Les discussions sur une réforme de l'OMS ont débuté il y a quatre mois. Un accord au niveau du G7 faciliterait par la suite les discussions au sein du G20, où tout changement devrait être agréé par la Chine ou la Russie. Le G7 comprend les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Italie. (Jeff Mason, Stephanie Nebehay, avec la contribution de Marisa Taylor, Giselda Vagnoni et Tangi Salaün, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Stéphane Brosse)

