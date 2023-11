EXCLUSIF. EDF : la CGT n’est plus la première organisation syndicale

Mini-tremblement de terre chez EDF. Les salariés étaient appelés aux urnes du 6 au 13 novembre afin d'élire leurs représentants du personnel. D'après nos informations, la CGT, première organisation syndicale au sein de l'entreprise depuis 1946, a perdu sa couronne au bénéfice de la CFE-CGC. Cette dernière remporte le scrutin avec 33,08 % des voix, contre 30,31 % pour la filiale de Montreuil. Suivent la CFDT (17,45 %), Force ouvrière (15,5 %) et Unsa Énergie (2,07 %).

La CFE-CGC a gagné 4,48 points par rapport au scrutin précédent organisé en 2019, tandis que la CGT a perdu 3,86 points.

Ce résultat signe la perte d'influence de la CGT au sein d'EDF, entamée il y a une bonne décennie. Jugez un peu de la dégringolade : en 2007, les camarades de Sophie Binet recueillaient 46,5 % ; en 2010, 42 % ; en 2013, 37,5 % et ainsi de suite jusqu'à la fin de son règne tout puissant. À noter que cette chute a essentiellement bénéficié à la CFE-CGC, organisation préférée des cadres. Ce qui traduit aussi une évolution démographique au sein d'EDF, les cadres y étant de plus en plus nombreux.

Conséquence directe de ce changement de roi : jusqu'en 2027, la CGT occupera moins de postes au sein des organisations représentatives des salariés, perdra des postes de militants au sein des organismes sociaux, et surtout orientera moins