EXCLUSIF-Binance s'engage à rester en Europe malgré un revers concernant sa licence

par Elizabeth Howcroft, John O'Donnell et Francesco Canepa

La plateforme de cryptomonnaies Binance a l'intention de rester dans l'Union européenne et va relancer ses démarches pour obtenir l'autorisation d'y exercer ses activités, a déclaré à Reuters un haut responsable de l'entreprise, après l'échec de sa demande dans le cadre d'un nouveau régime d'octroi de licences, qui menaçait l'accès à ses services pour des millions d'utilisateurs.

"Binance ne quitte pas l’Europe", a déclaré à Reuters Gillian Lynch, responsable pour l’Europe et le Royaume-Uni, après l’échec de sa tentative d’obtenir une licence en Grèce pour proposer des services tels que le trading de cryptomonnaies au sein de l’UE.

"Nous devrons peut-être simplement emprunter une autre voie pour obtenir l’autorisation", a-t-elle ajouté. "Si ce n’est pas en Grèce, j’étudie d’autres alternatives."

Ces déclarations placent Binance sur une trajectoire de collision potentielle avec les régulateurs européens. L'entreprise dispose d’une semaine pour obtenir une licence avant l’expiration de son autorisation actuelle d’exercer en Europe, ce qui l’obligerait à mettre fin à ses activités dans l’UE.

Deux personnes proches du dossier ont indiqué à Reuters que Binance avait mené des discussions avec les régulateurs en Irlande, en Lettonie et en Grèce, mais s’était heurtée à une résistance dans ces trois pays.

Elles ont indiqué que les autorités s’inquiétaient des sanctions passées infligées à l’entreprise pour blanchiment d’argent, de sa structure internationale complexe et de ce qu’elles considéraient comme une culture de la prise de risque.

Les autorités de régulation des trois pays ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu.

Ces démarches mettent en évidence les difficultés rencontrées par l’une des plus grandes entreprises de cryptomonnaies au monde pour surmonter la résistance réglementaire et obtenir une licence européenne.

Gillian Lynch a déclaré que Binance ignorait les raisons de ce refus et pensait auparavant que l’autorité de régulation grecque avait l’intention d’octroyer une licence.

Elle a précisé que Binance avait contacté quatre ou cinq autorités de régulation, mais n’avait déposé qu’une seule demande, en Grèce.

Interrogée sur les problèmes passés de Binance, Gillian Lynch a déclaré que l'entreprise avait investi dans la conformité et les contrôles internes, employait environ 1.500 personnes chargées de la conformité et n’avait aucun problème en suspens lié à sa demande.

(John O'Donnell, Elizabeth Howcroft, Francesco Canepa et Lefteris Papadimas ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)