Excédé par le bruit de ses voisins, il s'installe dans le local à vélos pour dormir

Excédé par le bruit de sa voisine de palier, le locataire d'une résidence de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) a décidé de se réfugier depuis le 8 mars dernier dans le local à vélos. Le tapage, qui a été confirmé par le voisin du dessous, empoisonnerait la vie des deux résidents depuis un an et demi. En réponse, le bailleur social Immobilières 3F a annoncé des travaux d’insonorisation.

« Je suis en train de devenir fou »

« Je suis en train de devenir fou. Ils déplacent des meubles, crient, des enfants courent toute la nuit » , explique le locataire. Ce constat a été confirmé par le voisin du dessous. Plusieurs plaintes ont été déposées, ce qui a mené à deux visites de police. Les deux voisins ont par ailleurs écrit plusieurs fois à Immobilières 3F, le bailleur social.

Estimant avoir épuisé tous les recours, le locataire de 52 ans s’est finalement réfugié dans le local à vélo, qu’il a aménagé pour pouvoir y dormir. « L’air n’est pas génial car il y a de la poussière et il ne fait pas trop chaud mais il n’y a aucun bruit » , confie-t-il.

Le bailleur a annoncé que « les murs mitoyens entre les deux appartements et le plancher avec le voisin du dessous » allaient être insonorisés. Se sentant menacée, la locatrice serait quant à elle allée vivre chez une amie. Le locataire a ainsi pu revenir dormir chez lui.