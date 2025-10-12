Evreux réserve un accueil triomphal à Ousmane Dembélé
Le retour du fils prodigue.
Toujours en rééducation après sa blessure à la cheville avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a encore un peu de temps pour promener son Ballon d’or , remporté le 22 septembre dernier. Ce dimanche, il s’est rendu dans sa ville natale d’Evreux, dans l’Eure, pour présenter le trophée à une foule en délire de 3000 personnes (le nombre maximum autorisé par la jauge de sécurité).…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer