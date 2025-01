information fournie par So Foot • 31/01/2025 à 23:51

Ève Périsset revient en France

« Après avoir fait l’tour de Londres, tout ce qu’on veut c’est être à la maison. »

Ève Périsset fait son retour dans le championnat de France. Laissée libre par Chelsea , la latérale internationale s’est officiellement engagée avec Strasbourg . Confrontée à une grosse concurrence, elle quitte les Blues après deux saisons et demie, une soixantaine de matchs joués et deux titres de championne d’Angleterre . Un sacré coup pour le promu, qui est en position de relégable avec trois points de retard sur la ligne de flottaison. « C’est une joueuse qui va nous apporter beaucoup d’expérience , se réjouit le coach Vincent Nogueira. Sa polyvalence lui permet de jouer à tous les postes dans une défense à cinq. On espère qu’elle va apporter sa pierre à l’édifice pour atteindre l’objectif maintien. » Périsset, qui portera le numéro 24, a signé jusqu’à la fin de la saison .…

QB pour SOFOOT.com