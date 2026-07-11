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Evacuations à Taïwan à l'approche du typhon Bavi
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 03:43

Le gouvernement de Taïwan a organisé l'évacuation de plus de 14.000 personnes, pour la plupart habitant dans des régions montagneuses de l'île, à l'approche du typhon Bavi.

Bien que le typhon, qui perd en intensité, ne doive pas toucher terre à Taïwan, les autorités prennent des précautions afin de préserver la population. Plus d'un mètre de précipitations est attendu dans certaines régions.

La plupart des villes ont décrété un jour férié samedi en raison du typhon, décrétant la fermeture des écoles et des bureaux qui auraient été ouverts.

Le train à grande vitesse nord-sud continue d'opérer, bien qu'en service réduit, tandis que près de 1.200 vols ont été annulés.

(Angie Teo, Yi-Chin Lee et Ann Wang, rédigé par Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)

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