Evacuation massive à l'hôtel Bristol, à Paris, en raison d'un incendie désormais maîtrisé

Environ 400 personnes ont été évacuées après qu'un incendie s'est déclaré mercredi en fin de matinée dans l'hôtel de luxe Le Bristol, dans le VIIIe arrondissement de Paris, ont rapporté les pompiers, ajoutant que le feu, qui a fait deux blessés légers, était désormais maîtrisé.

"On a deux blessés légers qui sont des travailleurs de l'hôtel qui ont cherché à éteindre l'incendie au début. A l'heure où je vous parle, le feu est maîtrisé, il n'est pas encore éteint, mais il est totalement maîtrisé", a précisé un porte-parole, ajoutant que l'incendie avait débuté dans les cuisines de l'établissement.

Le quartier de l'hôtel, situé près de l'Élysée et souvent fréquenté par les chefs d'État en visite, a été bouclé en raison du sinistre, qui a mobilisé une centaine de pompiers.

Le Bristol, situé rue du Faubourg Saint-Honoré, appartient au groupe allemand Oetker Hotels, spécialisé dans la gestion des hôtels de luxe.

(Gianluca Lo Nostro, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)