Eurostar: fréquentation record en 2025, sous pression de concurrents potentiels

La compagnie ferroviaire Eurostar, sous pression de concurrents potentiels qui veulent remettre en cause son monopole sur les liaisons sous la Manche entre Londres et le continent européen, a annoncé mardi avoir transporté un nombre record de passagers en 2025.

Un train Eurostar, près de Bruxelles, en août 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'entreprise dont le réseau couvre cinq pays (Royaume-Uni, Belgique, France, Pays-Bas et Allemagne) a transporté plus de 20 millions de clients en 2025, soit une augmentation de 500.000 passagers. Elle a en outre franchi la barre de "400 millions de clients transportés depuis le lancement de ses services en 1994", fait-elle valoir dans un communiqué.

Parmi les lignes ayant connu la plus forte croissance en 2025 figurent Londres-Amsterdam (+18,3%), Paris-Londres (+5%) et Paris-Bruxelles (+3,7%), détaille la compagnie dans des chiffres transmis à l'AFP mardi soir.

Le trajet Londres-Amsterdam avait toutefois été suspendu plus de six mois en 2024 en raison de rénovations à grande échelle de la gare centrale d'Amsterdam, et n'avait repris la circulation que début février 2025.

Plusieurs sociétés ont annoncé ces derniers mois leur intention d'ouvrir des lignes transmanche concurrentes, Eurostar étant aujourd'hui seul à assurer le transport de passagers sur ces destinations et ses tarifs font régulièrement l'objet de critiques.

Le groupe britannique Virgin a obtenu en octobre l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, indispensable pour lancer ces liaisons.

Le groupe italien Trenitalia France a aussi confirmé il y a deux semaines son ambition de lancer des trains sous la Manche à partir de fin 2029.

Eurostar affiche de son côté l'ambition de transporter 30 millions de passagers par an et a annoncé en octobre avoir choisi l'industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option, soit un investissement de 2 milliards d'euros.

Les premiers trains issus de cette commande, baptisés Eurostar Celestia, dotés d'une capacité supplémentaire d'environ 20% par rapport aux modèles anciens, devraient entrer en service en 2031.

L'entreprise compte aussi ouvrir de nouvelles destinations directes, notamment Londres-Francfort, Londres-Genève et Amsterdam-Bruxelles-Genève.

Un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche a par ailleurs très fortement perturbé le trafic entre Londres et le continent entre Noël et le Nouvel an, forçant la compagnie à interrompre complètement la circulation pendant plusieurs heures.