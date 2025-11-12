 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

European Sleeper annonce un train de nuit Paris-Berlin à partir de fin mars 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2025 à 12:49

( Belga / JAMES ARTHUR GEKIERE )

( Belga / JAMES ARTHUR GEKIERE )

La coopérative ferroviaire néerlando-belge European Sleeper a annoncé mercredi le lancement d'un train de nuit trihebdomadaire entre Paris et Berlin le 26 mars 2026, pour compenser au moins partiellement la suppression des trains de nuit SNCF et ÖBB Paris-Berlin et Paris-Prague à partir de mi-décembre.

L'entreprise, fondée en 2021, fait actuellement circuler un seul "Good night train" entre plusieurs villes européennes: Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Dresde, et Prague trois fois par semaine.

Les départs de Paris de la nouvelle liaison sont prévus les dimanches, mardis et jeudis soir, avec une arrivée à Berlin le lendemain matin. Les trains retour circuleront les lundis, mercredis et vendredis soir, indique le communiqué d'European Sleeper.

Le transporteur, qui appartient à une communauté de plus de 6.000 copropriétaires, ouvre parallèlement une troisième campagne pour lever au total 2,3 millions d'euros auprès de particuliers, professionnels et institutions, afin de financer les coûts d'accession au matériel roulant et compenser "d'éventuelles pertes initiales lors de la phase de démarrage".

Depuis 2021, European Sleeper a levé 5,5 millions d'euros en deux campagnes de levées de fonds distinctes.

Son objectif est d'exploiter la nouvelle liaison via Bruxelles, de manière à ce que son service Bruxelles-Berlin déjà existant double de fréquence, à six trains par semaine.

"Nous sommes prêts à collaborer avec ÖBB et SNCF Voyageurs afin d'assurer une transition fluide entre leurs trains actuels et le nouveau service Paris-Berlin European Sleeper", ajoute le communiqué.

Les ventes de billets devraient commencer le 16 décembre.

Or, les trains de nuit Berlin-Paris et Vienne-Paris exploités par SNCF, Deutsche Bahn et ÖBB ne circuleront plus à partir du 14 décembre après l'arrêt par le gouvernement français d'une subvention de 10 millions d'euros indispensable à leur viabilité économique.

Le Réseau Action Climat (RAC) s'est "réjoui" d'une annonce "très encourageante" pour ceux qui aspirent à voyager "de manière écologique".

Mais "l'essor des trains de nuit ne peut pas reposer uniquement sur des acteurs privés aussi volontaristes soient-ils", estime le RAC dans un communiqué en demandant le maintien d'une subvention pour relancer la ligne Paris-Vienne et sécuriser la reprise de la ligne Paris-Berlin.

Le ministre français des Transports Philippe Tabarot a de son côté salué "toute initiative de ce type permettant d'accroître l'offre sans argent du contribuable, quel que soit l'opérateur". "Les discussions se poursuivent pour déterminer les conditions précises de circulation", a-t-il dit sans plus de détail.

Budget France

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Retraites : quelle est la vraie facture de la suspension de la réforme de 2023 ?
    Retraites : quelle est la vraie facture de la suspension de la réforme de 2023 ?
    information fournie par Ecorama 12.11.2025 14:00 

    Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à débattre du gel de l’âge légal de départ, le gouvernement dépose un amendement sur les carrières longues, répondant à une demande des socialistes. Mais à quel prix ? L’extension du dispositif pourrait faire exploser la ... Lire la suite

  • Le MSC World Europa, premier paquebot construit en France propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié), le 24 octobre 2022 à Saint-Nazaire ( AFP / DAMIEN MEYER )
    MSC Croisières commande 2 navires aux chantiers de Saint-Nazaire pour 3,5 mds d'euros
    information fournie par AFP 12.11.2025 13:57 

    L'armateur suisse MSC Croisières a annoncé mercredi la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, pour 3,5 milliards d'euros. La livraison de ces deux paquebots, dont la construction doit démarrer ... Lire la suite

  • Une membre de la police scientifique inspecte la façade d'un bureau de poste à Roubaix après un braquage à l'explosif, le 12 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Roubaix: un bureau de poste braqué à l'explosif, pas de blessé
    information fournie par AFP 12.11.2025 13:54 

    Un coffre servant à alimenter des distributeurs automatiques de billets a été braqué à l'explosif mercredi matin au niveau de la façade du principal bureau de poste de Roubaix (Nord), en plein centre-ville, a constaté l'AFP. Vers 08H30, "quatre individus ont forcé ... Lire la suite

  • Des bouteilles de whisky Imperial sur une ligne de production à la distillerie Carew and Co. à Darsana, le 23 octobre 2025 dans le sud-ouest du Bangladesh ( AFP / Rehman ASAD )
    Le surprenant succès des spiritueux au Bangladesh
    information fournie par AFP 12.11.2025 13:43 

    A l'heure où les islamistes font un retour en force au Bangladesh, des vapeurs d'alcool flottent au-dessus de la seule distillerie agréée de ce pays à majorité musulmane et qui affiche des bénéfices record. Carew and Co, fondée il y a 87 ans sous l'Empire britannique, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank