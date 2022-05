Europe : révision en baisse de l'activité

Des centaines de millions de Chinois ont été confinés à travers tout le pays depuis mars. Les premiers déconfinements se mettent en place. Après deux mois de fermeture, certains commerces rouvrent à Shanghai. (© AFP)

Inflation élevée, hausse des taux d'intérêt, guerre en Ukraine et ralentissement chinois freinent l'activité. Volatiles, les Bourses mondiales conservent toutefois des capacités de rebond.

Si la guerre en Ukraine domine l'actualité internationale depuis l'invasion russe du 24 février, le coronavirus s'est rappelé au bon souvenir des investisseurs en bloquant l'activité en Chine. Dans une quarantaine de métropoles, plusieurs centaines de millions de citoyens ont été confinés.

À Shanghai, les 25 millions d'habitants ont été quasiment enfermés chez eux depuis fin mars. Les ventes de détail au niveau national ont chuté de 11% en avril, et le chômage s'est mis à grimper pour dépasser le seuil de 6%. La politique du «zéro Covid» pénalise ainsi lourdement l'activité en Chine et crée des ruptures dans les chaînes d'approvisionnements. À Pékin, 22 millions de résidents subissent des restrictions sanitaires de plus en plus importantes.

Un repli du PIB chinois est anticipé au deuxième trimestre, ce qui a des conséquences sur la croissance dans les autres régions du monde. «L'objectif de progression du PIB de 5,5% fixé par le gouvernement de Xi Jinping pour 2022 suscite des interrogations», indique Axel Botte, stratégiste chez Ostrum AM. Seule bonne nouvelle ces derniers jours, l'annonce de la réouverture de certains commerces à Shanghai a été favorablement accueillie par les investisseurs.

Choc inflationniste

La flambée des prix des matières premières, notamment agricoles, du fait de la guerre en Ukraine, alimente l'inflation. La décision de l'Inde de réduire les exportations de