Eurofins (laboratoires d'analyses): bénéfice net de 473 millions d'euros en 2025, inférieur aux attentes

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific annonce jeudi avoir dégagé en 2025 un bénéfice net de 473 millions d'euros, en hausse de 17%, supérieur à celui de l'année précédente mais inférieur aux attentes des analystes, tout comme son chiffre d'affaires, grevé par un effet de change défavorable.

L'an dernier le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 7,296 milliards d'euros, précise dans un communiqué le groupe coté au sein du CAC 40 à la Bourse de Paris, qui analyse des produits biologiques, pharmaceutiques, chimiques, environnementaux, des cosmétiques, des matériaux et des aliments.

Le consensus des analystes, compilé par l'agence financière Bloomberg, anticipait de meilleurs résultats, puisqu'il tablait sur un bénéfice net de 546 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 7,307 milliards sur l'exercice écoulé.

De son côté le groupe avait annoncé attendre une croissance "à un chiffre unique et moyen" de ses revenus, ainsi qu'une rentabilité en hausse, sous réserve de taux de change moyens similaires à ceux de 2024 l'année précédente.

Mais l'euro s'est apprécié par rapport au dollar américain l'an dernier: le taux de change a ainsi eu un effet défavorable de 2,2% sur la croissance du chiffre d'affaires, précise le groupe dans son communiqué.

La croissance organique du chiffre d'affaires, ressortie à 4,1%, s'est "renforcée au fil de l'année", fait valoir le groupe.

"Nous sommes satisfaits d'avoir atteint nos objectifs pour 2025", a déclaré Gilles Martin, patron d'Eurofins, cité dans le communiqué.

"La solide croissance organique enregistrée sur l'ensemble de l'année témoigne de la solidité du portefeuille d'Eurofins, malgré un contexte de ralentissement conjoncturel de certains marchés", complète-t-il.

Les secteurs biopharmaceutique et agrochimique ont ainsi été moins porteurs que "les activités liées à la santé et aux maladies professionnelles", détaille le PDG.

L'activité du groupe a été pénalisée par une "baisse des tarifs douaniers sur les analyses cliniques de routine en France en septembre 2024", indique-t-il, tandis que le rachat des activités de diagnostic clinique du groupe Synlab en Espagne fin mars, dont le montant n'a pas été dévoilé, a également pesé sur les résultats.

L'an dernier, le groupe, dont la croissance se base sur un rythme d'acquisitions très soutenu, a racheté 18 entreprises en Europe dont Synlab était la plus importante, 15 en Amérique du nord, et 6 dans le reste du monde, détaille Eurofins.

Pour 2026, Eurofins vise "une croissance organique moyenne" de son chiffre d'affaires "à un chiffre" et des revenus annualisés provenant d'acquisitions de 250 millions d'euros.