 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eurofins (laboratoires d'analyses): bénéfice net de 473 millions d'euros en 2025, inférieur aux attentes
information fournie par Boursorama avec AFP 29/01/2026 à 08:37

( AFP / ED JONES )

( AFP / ED JONES )

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific annonce jeudi avoir dégagé en 2025 un bénéfice net de 473 millions d'euros, en hausse de 17%, supérieur à celui de l'année précédente mais inférieur aux attentes des analystes, tout comme son chiffre d'affaires, grevé par un effet de change défavorable.

L'an dernier le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 7,296 milliards d'euros, précise dans un communiqué le groupe coté au sein du CAC 40 à la Bourse de Paris, qui analyse des produits biologiques, pharmaceutiques, chimiques, environnementaux, des cosmétiques, des matériaux et des aliments.

Le consensus des analystes, compilé par l'agence financière Bloomberg, anticipait de meilleurs résultats, puisqu'il tablait sur un bénéfice net de 546 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 7,307 milliards sur l'exercice écoulé.

De son côté le groupe avait annoncé attendre une croissance "à un chiffre unique et moyen" de ses revenus, ainsi qu'une rentabilité en hausse, sous réserve de taux de change moyens similaires à ceux de 2024 l'année précédente.

Mais l'euro s'est apprécié par rapport au dollar américain l'an dernier: le taux de change a ainsi eu un effet défavorable de 2,2% sur la croissance du chiffre d'affaires, précise le groupe dans son communiqué.

La croissance organique du chiffre d'affaires, ressortie à 4,1%, s'est "renforcée au fil de l'année", fait valoir le groupe.

"Nous sommes satisfaits d'avoir atteint nos objectifs pour 2025", a déclaré Gilles Martin, patron d'Eurofins, cité dans le communiqué.

"La solide croissance organique enregistrée sur l'ensemble de l'année témoigne de la solidité du portefeuille d'Eurofins, malgré un contexte de ralentissement conjoncturel de certains marchés", complète-t-il.

Les secteurs biopharmaceutique et agrochimique ont ainsi été moins porteurs que "les activités liées à la santé et aux maladies professionnelles", détaille le PDG.

L'activité du groupe a été pénalisée par une "baisse des tarifs douaniers sur les analyses cliniques de routine en France en septembre 2024", indique-t-il, tandis que le rachat des activités de diagnostic clinique du groupe Synlab en Espagne fin mars, dont le montant n'a pas été dévoilé, a également pesé sur les résultats.

L'an dernier, le groupe, dont la croissance se base sur un rythme d'acquisitions très soutenu, a racheté 18 entreprises en Europe dont Synlab était la plus importante, 15 en Amérique du nord, et 6 dans le reste du monde, détaille Eurofins.

Pour 2026, Eurofins vise "une croissance organique moyenne" de son chiffre d'affaires "à un chiffre" et des revenus annualisés provenant d'acquisitions de 250 millions d'euros.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dans un laboratoire de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le 31 mars 2011 à Vandoeuvre-lès-Nancy ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    PFAS: le délicat chantier de la protection des travailleurs
    information fournie par AFP 29.01.2026 09:35 

    Beaucoup reste à faire pour prévenir les risques liés à l'exposition aux PFAS dans les entreprises françaises, faute d'informations suffisantes sur la présence de ces molécules dans les produits qu'elles utilisent, met en lumière une enquête publiée jeudi par l'INRS, ... Lire la suite

  • La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Réforme infirmière: Rist publiera les décrets manquants "au premier semestre"
    information fournie par AFP 29.01.2026 09:25 

    Après une loi en juin et un décret fin décembre qui ont redéfini le métier d'infirmière, le gouvernement publiera "au premier semestre" le reste des textes réglementaires, et les infirmières participeront "dès mars" au dépistage du cancer colorectal, s'est engagée ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent majoritairement en hausse
    information fournie par AFP 29.01.2026 09:20 

    Les Bourses européennes ont ouvert majoritairement en hausse jeudi, à l'entame d'une séance animée par des nombreux résultats d'entreprises, au lendemain de la décision de la banque centrale américaine de laisser ses taux inchangés qui a souligné une croissance ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Suisse: exportations en hausse de 1,4% en 2025, malgré les droits de douane US
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 09:13 

    Portées par les industries chimique et pharmaceutique, les exportations suisses ont progressé en 2025 de 1,4% à 287 milliards de francs (environ 312 milliards d'euros), malgré l'agitation provoquée par la bataille autour des droits de douane avec les Etats-Unis, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank