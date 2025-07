Comment le football français peut-il participer à l’effort budgétaire ?

François Bayrou l’a annoncé ce mardi, « tout le monde » va devoir « participer à l’effort » pour réduire le déficit public de 43,8 milliards d’euros en 2026. Tout le monde, y compris celui du football donc. Mais comment ?

→ En nationalisant les clubs

Faire le choix (courageux) de s’inspirer du défunt modèle allemand de l’Est ou soviétique, c’est avoir le courage de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. D’une part, parce que cela impliquerait en amont de renationaliser un paquet de secteurs : imaginez Auxerre représenter un syndicat agricole, Lens, le conglomérat des mines (dont la réouverture créerait un paquet d’emplois au passage), Marseille le transport maritime ou encore Strasbourg, l’industrie brassicole.

D’autre part, en devenant de simples salariés desdites entreprises (dont les recettes atterriraient directement dans les caisses de l’Etat), les joueurs verraient leurs émoluments drastiquement baisser. Ce qui comporterait deux avantages : le premier étant de réduire une masse salariale globalement trop élevée en Ligue 1 et le second, de faire la nique à une expression populaire selon laquelle « c’est quand même pas normal d’être payé des millions juste pour taper dans une baballe ! » Dernier argument et non des moindres : la corrélation entre les succès du Paris Saint-Germain et son statut de club-Etat n’est plus à démontrer. CQFD.…

Cet exercice a été réalisé par des professionnels, ne surtout pas le reproduire chez soi.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com