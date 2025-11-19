Eurenco, leader européen des explosifs, veut construire des usines au Canada pour les besoins de l'Otan

( POOL / LUDOVIC MARIN )

Eurenco, leader européen des explosifs et munitions, a annoncé mardi la signature d'un "accord stratégique" avec un partenaire industriel canadien, Nalagx, en vue de construire de nouvelles usines de production de matériaux militaires au Canada, pour répondre "à la demande croissante des pays de l'OTAN".

La "lettre d'intention" signée entre le groupe public français de production de munitions et cette jeune entreprise canadienne va permettre "d'engager des négociations pour l'implantation d'un campus industriel au Canada, comprenant la construction d'usines de matériaux énergétiques", selon le communiqué conjoint des deux sociétés.

La première d'entre elles doit entrer en service d'ici 2029.

Cet accord "marque une étape importante dans les discussions engagées et témoigne d'une volonté commune d'explorer les opportunités de coopération industrielle dans la production de matériaux énergétiques, visant à renforcer les impératifs de sécurité d'approvisionnements de l'OTAN", selon le communiqué.

Cette implantation industrielle comprendra la production d'une gamme de matériaux "essentiels pour des applications militaires" tels que munitions, obus, artillerie lourde, "ainsi que pour des besoins civils, tels que l'exploitation minière".

Le projet prévoit que le futur site de production, propriété de Nalagx, soit opéré par Eurenco.

"Cette nouvelle capacité de production répondra à la demande croissante des pays de l'OTAN" et "améliorera la résilience des approvisionnements en explosifs des fabricants de munitions européens et nord-américains", indiquent les sociétés.