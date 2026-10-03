Éthiopie-Les forces gouvernementales reprennent l'aéroport de la capitale du Tigré-sources

L'armée fédérale éthiopienne a repris le principal aéroport de la capitale de la région du Tigré, dans le nord du pays, ont rapporté samedi trois sources, ce qui constituerait un revers majeur pour l'alliance des rebelles dans leur fief.

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti qui dirige l'État régional du Tigré, s'est associé en septembre à six groupes armés avec l'objectif de renverser le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed.

Des affrontements entre cette alliance et les forces fédérales ont éclaté dans le nord de l'Éthiopie la semaine dernière, marquant la plus grave escalade de violence depuis la guerre civile de 2020-2022.

Ces combats ont ravivé la crainte d'une extension du conflit, susceptible d'impliquer les pays voisins de la Corne de l'Afrique et du Golfe.

Le gouvernement fédéral d'Addis-Abeba a rompu ses relations diplomatiques avec l'Érythrée cette semaine, l'accusant de soutenir l'alliance rebelle aux côtés du Soudan et de l'Égypte. Les trois pays rejettent ces accusations.

Des soldats des Forces de défense nationales éthiopiennes ont repris le contrôle de l'aéroport d'Alula Aba Nega à Mekelle, la capitale du Tigré, ont déclaré à Reuters une source informée des événements dans la ville et une source humanitaire.

Une troisième source, un habitant de Mekelle qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, a confirmé la prise de l'aéroport par les forces gouvernementales et a ajouté qu'on pouvait entendre des coups de feu à l'extérieur du centre-ville.

Cette source a déclaré avoir vu certains combattants des Forces de défense du Tigré abandonner leurs postes pour rentrer chez eux, et a indiqué que des pillages de bâtiments publics avaient lieu dans la ville.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat ces allégations et le parti au pouvoir dans la région, le TPLF, n'a pas pu être joint pour le moment afin de commenter ces informations. Une source proche du TPLF a toutefois déclaré à Reuters que la ville était encerclée par les troupes gouvernementales et les milices alliées.

L'aéroport de Mekelle, situé à environ 10 km du centre-ville, est l'un des trois aéroports de la région qui avaient été pris par les forces d'opposition au début des combats, le 23 septembre.

La prise de Mekelle par les forces gouvernementales constituerait un revers majeur pour l'alliance de l'opposition, même si, selon les analystes, cela ne mettrait probablement pas fin au conflit.

En 2020, les forces fédérales s'étaient emparées de Mekelle au cours du premier mois de cette guerre qui a duré deux ans, avant que le TPLF ne la reprenne sept mois plus tard.

(Reportage Aaron Ross et Ammu Kannampilly; rédigé par Duncan Miriri; version française Claude Chendjou)