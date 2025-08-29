Etats-Unis: Waller (Fed) favorable à plusieurs baisses de taux en 6 mois, dès septembre

Conférence annuelle du Centre d'échange d'informations à New York

(Reuters) -Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), a exhorté jeudi à réduire à court terme les coûts d'emprunt aux Etats-Unis, se disant favorable à diminuer les taux d'intérêt en septembre et à procéder à des baisses supplémentaires sous trois à six mois afin d'éviter une chute du marché du travail.

Il s'était déjà prononcé en faveur d'une baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale américaine en juillet, marquant une rupture avec ses pairs du comité de politique monétaire de la Fed - pour la première fois en plus de trois décennies, Christopher Waller ainsi que Michelle Bowman ont voté alors contre une décision de l'institution.

"Sur la base de ce que je sais à l'heure actuelle, je soutiens une baisse de 25 points de base" lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, les 16-17 septembre, a-t-il déclaré devant le Club économique de Miami, selon des commentaires préparés en amont.

Notant les signes d'un affaiblissement du marché du travail, Christopher Waller a dit s'inquiéter que "les conditions se détériorent davantage et assez rapidement", ajoutant qu'il serait opportun que le comité de politique monétaire de la Fed n'"attende pas" qu'une telle détérioration se produise et évite le risque de "rater le virage" dans sa politique monétaire.

S'il a estimé qu'une baisse des taux d'une ampleur extraordinaire n'était pas nécessaire en septembre, le gouverneur de la banque centrale américaine a précisé toutefois que son opinion pourrait évoluer si le rapport mensuel du département du Travail venait à montrer un affaiblissement de l'économie et une inflation sous contrôle.

Dans tous les cas, Christopher Waller a souligné que "l'heure est venue d'assouplir la politique monétaire et de la ramener à une position plus neutre", soit, selon lui, dans une fourchette de 1,25%-1,50% contre 4,25%-4,50% actuellement.

Se projetant au-delà de septembre, il a dit "anticiper des baisses de taux supplémentaire au cours des trois à six prochains mois", dont le rythme, a-t-il ajouté, sera guidé par les données économiques.

Christopher Waller a été nommé au conseil des gouverneurs de la Fed par Donald Trump et est considéré comme l'un des potentiels successeurs de Jerome Powell, régulièrement pris à partie par le président américain, qui reproche au patron de la Fed de ne pas réduire les taux d'intérêt.

Donald Trump a annoncé cette semaine qu'il démettait Lisa Cook de ses fonctions de gouverneure de la Fed, une décision considérée comme une manière pour le chef de la Maison blanche d'intensifier ses efforts destinés à disposer d'une influence plus grande sur la banque centrale américaine.

(Rédigé par Ann Saphir; version française Jean Terzian)