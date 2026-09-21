Etats-Unis: un blessé par balle au Texas dans un nouvel incident impliquant la police de l'immigration

Un ruban de police sur les lieux où un ressortissant vénézuélien a été blessé par balle lors d'une opération de l'ICE, la police américaine de l'immigration, à Austin, le 20 septembre 2026 au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Nouvel incident lors d'une intervention de la police américaine de l'immigration: un livreur vénézuélien a été blessé d'une balle au thorax par un agent de l'ICE dimanche à Austin, la capitale du Texas (sud), selon les autorités.

Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé, sur le réseau social X, l'ouverture d'une enquête au suejt de l'agent impliqué dans les faits, qui ont déclenché la colère d'habitants et des élus locaux du parti démocrate.

L'ICE, cette force de police fédérale chargée d'appliquer la politique d'expulsion massive de sans-papiers instaurée par l'administration Trump, est devenue le symbole des dérives de cette politique vue comme particulièrement brutale.

Ses agents, lourdement armés et souvent masqués, font face à une vague de contestation à l'échelle nationale.

Leurs méthodes jugées agressives ont notamment provoqué la mort par balle de deux citoyens américains en janvier à Minneapolis (nord). En juillet, un agent de l'immigration avait mortellement blessé par balle un citoyen mexicain à Houston, également au Texas.

Le nouvel incident est survenu lors d'une course-poursuite à pied dimanche dans les rues d'Austin.

Un graffiti peint sur les lieux où un ressortissant vénézuélien a été blessé par balle lors d'une opération la police américaine de l'immigration ICE à Austin, au Texas, le 20 septembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'homme blessé, un livreur âgé de 28 ans, a été identifié par son avocate comme étant Wilber Garcés Pérez.

Il s'est fait tirer dessus "par l'ICE à Austin, alors qu'il effectuait une livraison DoorDash", un service populaire de livraison de repas et de courses à domicile, a indiqué cette avocate, Kate Lincoln-Goldfinch, sur X.

Le blessé a été hospitalisé à Austin dans un état grave mais stable, selon la municipalité. Le député démocrate de la circonscription, Greg Casar, a par la suite affirmé qu'il avait été "sorti de l'hôpital et placé en détention par l'ICE".

Son état "est stable et il est sous la garde des autorités fédérales en attendant son expulsion", a indiqué de son côté le DHS.

Tout en indiquant enquêter avec l'aide du FBI sur l'agent impliqué dans les faits, le ministère a insisté sur le statut de la victime, "un étranger en situation irrégulière originaire du Venezuela".

Record d'arrestations

Ce dernier "était entré illégalement dans notre pays sous l'administration Biden et faisait l'objet d'un arrêté définitif d'expulsion", a-t-il ajouté.

Un graffiti peint sur les lieux où un ressortissant vénézuélien a été blessé par balle lors d'une opération la police américaine de l'immigration ICE à Austin, au Texas, le 20 septembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'incident s'est produit dans un contexte d'"augmentation significative, presque du jour au lendemain" des opérations de l'ICE à Austin, a dénoncé le maire démocrate de la ville, Kirk Watson, lors d'une conférence de presse.

L'édile s'est dit "très en colère". Il a appelé à ce que la police de la capitale texane soit associée à l'enquête fédérale.

"C'est une honte qu'une horreur pareille se produise chez nous", a ajouté Greg Casar, en réclamant que Wilber Garcès Perez ne soit pas expulsé.

"S'il est expulsé par l'ICE, le témoin clé de leur fusillade disparaît", a ajouté le député. "Il ne doit pas être renvoyé de ce pays, et il doit recevoir des soins médicaux appropriés", a-t-il insisté.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour manifester sur les lieux de l'incident dimanche, selon des images publiées par les médias locaux sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, le ministère de la Sécurité intérieure s'est targué d'avoir atteint en août un nouveau "record" de près de 51.000 arrestations d'immigrés en situation irrégulière, dépassant le précédent, de plus de 50.200, en juillet.