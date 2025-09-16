États-Unis, les ventes au détail progressent plus que prévu en août

Un magasin Walmart à Oceanside

La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en août d'un mois sur l'autre, mais la dynamique pourrait ralentir en raison de la faiblesse du marché du travail américain et de la hausse des prix due aux droits de douane sur les importations.

Ces ventes ont progressé de 0,6%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% après une progression de 0,6% en juillet (révisé de +0,5%), montrent les données publiées mardi par le département du Commerce.

Une partie de la hausse des ventes au détail le mois dernier pourrait toutefois être due à l'augmentation des prix induite par les droits de douane plutôt qu'à l'augmentation des volumes.

Les prix à la consommation ont connu en août leur plus forte hausse en sept mois, avec notamment une forte augmentation des coûts des denrées alimentaires et des vêtements, entre autres produits.

Un marché du travail en difficulté, caractérisé par une faible création d'emplois et une hausse du chômage, les entreprises suspendant leurs embauches en raison des perspectives économiques incertaines, représente également un risque pour les dépenses de consommation.

Ce sont précisément les craintes d'un ralentissement de l'emploi qui devraient conduire la Réserve fédérale à annoncer mercredi une baisse de 25 points de base de ses taux d'intérêt, la première de l'année.

La banque centrale américaine a suspendu son cycle d'assouplissement monétaire en janvier en raison de l'incertitude quant à l'impact inflationniste des droits de douane promis par le président américain, qui a entamé son deuxième mandat à la Maison blanche le même mois.

"Les ménages ont encore généralement les moyens de dépenser, mais les inquiétudes croissantes concernant le marché du travail laissent présager un ralentissement de la croissance des dépenses pour le reste de l'année", note Sam Bullard, économiste chez Wells Fargo.

Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont augmenté de 0,5%, contre une augmentation de 0,7% en août, également plus que prévu. Le consensus tablait sur une hausse de 0,4%.

Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).

(Reportage Lucia Mutikani; rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)