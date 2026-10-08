Allemagne: Baisse surprise des exportations en août

Vues du port de Hambourg

‌Les exportations allemandes ​ont baissé de façon inattendue en août, ​accusant un recul de ​0,8% par rapport ⁠au mois précédent, ‌selon les données de l'Office fédéral ​de ‌la statistique publiées ⁠jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé ⁠au ‌contraire sur une hausse ⁠de +0,6% de ‌ces exportations, ⁠après -0,8% en juillet.

Les importations ⁠ont, quant ‌à elles, augmenté ​de ‌0,9% sur un mois en août, après ​une baisse de -5,7% ⁠le mois précédent et contre un consensus à +2,6%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van ​Overstraeten)