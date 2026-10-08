Allemagne: Baisse surprise des exportations en août

Vues du port de Hambourg
Les exportations allemandes ont baissé de façon inattendue en août, accusant un recul de 0,8% par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.
Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé au contraire sur une hausse de +0,6% de ces exportations, après -0,8% en juillet.
Les importations ont, quant à elles, augmenté de 0,9% sur un mois en août, après une baisse de -5,7% le mois précédent et contre un consensus à +2,6%.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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