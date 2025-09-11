 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: Les prix à la consommation accélèrent plus que prévu en août sur un mois
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 14:51

Une femme porte des sacs de shopping pendant la période des fêtes à New York

Une femme porte des sacs de shopping pendant la période des fêtes à New York

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,4% sur un mois en août, par rapport à +0,2% en juillet et alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3%.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9%, comme prévu par les analystes et après +2,7% en juillet, a annoncé le département du Travail.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,3% en août sur un mois, comme prévu par le consensus après une hausse identique en juillet.

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,1%, comme attendu par le consensus.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 16:12

    Trump a-t-il déjà signé un Décret destiné à licencier les acteurs de ce service pour que ces informations ne soient plus jamais diffusées???

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank