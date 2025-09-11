États-Unis: Les prix à la consommation accélèrent plus que prévu en août sur un mois

Une femme porte des sacs de shopping pendant la période des fêtes à New York

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré plus que prévu en août sur un mois, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,4% sur un mois en août, par rapport à +0,2% en juillet et alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3%.

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9%, comme prévu par les analystes et après +2,7% en juillet, a annoncé le département du Travail.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,3% en août sur un mois, comme prévu par le consensus après une hausse identique en juillet.

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,1%, comme attendu par le consensus.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)