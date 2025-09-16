États-Unis, les prix à l'importation augmentent de manière inattendue en août

Des conteneurs en Californie, aux États-Unis

Les prix à l'importation ont augmenté de manière inattendue en août, tirés par de fortes augmentations des coûts des biens d'équipement et de consommation, ce qui laisse présager une accélération de l'inflation intérieure dans les mois à venir.

Les prix à l'importation ont augmenté de 0,3% le mois dernier après un rebond de 0,2% en juillet, a déclaré mardi le Bureau des statistiques du travail.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à l'importation, qui excluent les droits de douane, diminueraient de 0,1% après une progression de 0,4% en juillet.

Si les prix à l'importation n'incluent pas les droits de douane, leur niveau élevé suggère que les pays exportateurs ne réduisent pas leurs prix pour compenser l'impact de la hausse des coûts.

Sur un an, les prix à l'importation sont restés inchangés après avoir baissé pendant trois mois consécutifs.

La semaine dernière, les données ont par ailleurs montré une contraction inattendue des prix à la production en août, dans un contexte de compression des marges des services commerciaux, ce qui indique que les entreprises américaines ont probablement absorbé une partie des droits de douane.

Ces chiffres expliquent en partie pourquoi les droits de douane n'ont pas stimulé l'inflation de manière significative, même si le processus est en cours puisque les prix à la consommation ont augmenté en août.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)