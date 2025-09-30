États-Unis: Les offres d'emploi augmentent en août, les embauches diminuent, selon Jolts

Une enseigne pour un salon de l'emploi

Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a augmenté plus fortement que prévu en août mais les embauches ont diminué, soit un ralentissement du marché du travail qui pourrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de réduire à nouveau les taux d'intérêt le mois prochain.

Ces offres ont augmenté à 7,227 millions le mois dernier, contre 7,208 millions (révisé de 7,181 millions) en juillet, selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,185 millions d'offres d'emplois en août.

Les embauches ont toutefois diminué de 114.000 pour atteindre 5,126 millions en août. Les licenciements ont également baissé de 62.000 à 1,725 million.

Ces données pourraient être les dernières à être publiées avant un certain temps, car le gouvernement américain risque de se retrouver paralysé s'il ne parvient pas à trouver un accord sur le budget avant minuit.

Les départements du Travail et du Commerce ont averti lundi que toutes les publications de données, y compris le rapport sur l'emploi de septembre prévu vendredi, seraient suspendues en cas de "shutdown".

Le marché du travail américain s'affaiblit en raison du ralentissement de la demande de main-d'oeuvre, une situation que les économistes attribuent à l'incertitude persistante liée aux droits de douane sur les importations. La répression de l'immigration de la part de la Maison blanche a également réduit l'offre de travailleurs, créant ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifié "d'équilibre curieux".

Les économistes s'attendent à ce que la Fed accorde davantage d'importance à la santé du marché du travail à l'heure de décider sur ses taux. Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre de créations d'emplois non agricoles aurait augmenté de 50.000 en septembre, après une hausse de seulement 22.000 en août. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,3%.

(Reportage Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)