États-Unis: Légère hausse des inscriptions au chômage à 200.000
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:51

Un panneau annonçant des offres d'emploi est visible à l'extérieur d'un Starbucks à Manhattan, New York City, New York

Les inscriptions au chômage aux ‍Etats-Unis ont augmenté moins que prévu lors de la semaine ‌au 17 janvier, à 200.000, contre 199.000 (révisé) la semaine ​précédente, montrent les données publiées ⁠jeudi par le département du Travail.

Les économistes attendaient ⁠en ‍moyenne 210.000 inscriptions au chômage.

Les ⁠inscriptions de la semaine au 10 janvier ont été ​révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de ⁠198.000.

La moyenne mobile sur ​quatre semaines s'établit à ​201.500 contre ​205.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre ​de personnes ⁠percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,849 million lors de la semaine au ‌10 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,875 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ‌Kate Entringer)

