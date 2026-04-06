Etats-Unis: Le secteur des services ralentit en mars, les prix payés s'envolent, selon l'indice ISM

Des acheteurs se promènent sur la 5e avenue à Manhattan, à New York

La croissance du ‌secteur des services aux États-Unis a ralenti plus que prévu ​en mars, tandis que les prix payés par les entreprises pour leurs intrants ont grimpé en flèche, ce qui constitue ​un premier signe que le conflit au Moyen-Orient alimente les pressions inflationnistes.

L'indice ISM ​des services est ressorti à 54,0 ⁠le mois dernier, contre 56,1 en février, alors que ‌les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 55,0.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance ​dans le secteur ‌des services, qui représente plus des deux tiers ⁠de l'activité économique américaine.

Le conflit opposant depuis fin février les États-Unis et Israël d'un côté, et l'Iran de l'autre, a ⁠entraîné une flambée ‌des cours mondiaux du pétrole, tandis que le ⁠prix moyen de l'essence dans les stations-service américaines a ‌dépassé les 4 dollars le gallon pour la première ⁠fois depuis plus de trois ans.

L'indice ISM mesurant ⁠les prix payés ‌par les entreprises pour leurs intrants a grimpé à 70,7 ​le mois dernier, son niveau ‌le plus élevé depuis octobre 2022, contre 63,0 en février.

Le sous-indice des délais ​de livraison des fournisseurs a pour sa part progressé à 56,2, contre 53,9 en février, ce qui reflète ⁠un allongement des délais en usine, les fabricants de produits alimentaires, de boissons et de tabac évoquant des "retards de conteneurs".

La composante des nouvelles commandes s'est quant à elle établie à 60,6, après 58,6 en février.

(Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)