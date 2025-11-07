États-Unis: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en novembre selon l'Université du Michigan

Un client fait ses achats à Rogers, dans l'Arkansas.

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en novembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 50,3 après 53,6 en octobre, tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,2.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 52,3 après 58,6 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé à 49,0 contre 50,3 en octobre.

