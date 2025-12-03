 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: La production industrielle en hausse en septembre
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:46

Un employé travaille dans une usine de l'industrie automobile qui exporte ses produits vers les États-Unis, à Ciudad Juarez

Un employé travaille dans une usine de l'industrie automobile qui exporte ses produits vers les États-Unis, à Ciudad Juarez

La production industrielle aux États-Unis a progressé en septembre, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,1% de la production industrielle en septembre, après une baisse de 0,3% en août (révisé de +0,1%).

Les analystes tablaient sur une stabilité de la production en septembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank