États-Unis : la Fed veut rester "prudente" sur une nouvelle baisse de taux

Le président de la Fed de Saint-Louis s'est dit "ouvert" à un nouvel ajustement, tout en soulignant qu'il n'y avait "pas beaucoup de marge".

( AFP / JIM WATSON )

La Réserve fédérale américaine (Fed) devra se montrer "prudente" avant de baisser une nouvelle fois ses taux directeurs, au risque d'alimenter l'inflation, a estimé lundi 22 septembre un responsable.

La semaine dernière, la Fed a abaissé ses taux directeurs pour la première fois de l'année, d'un quart de point de pourcentage. Un seul banquier central a voté contre, le gouverneur Stephen Miran qui venait tout juste d'intégrer l'institution sur proposition du président Donald Trump.

Stephen Miran voulait une baisse plus marquée, d'un demi-point, et a dit espérer convaincre ses collègues que d'autres franches diminutions s'imposaient dans les mois à venir.

Réponse "graduée"

Dans sa première intervention depuis la réunion, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, qui vote sur les décisions de politique monétaire, a appelé à "agir avec prudence" et de manière "graduée".

"Je suis ouvert à un ajustement supplémentaire des taux d'intérêt à la baisse", a-t-il déclaré lors d'une intervention à l'institut Brookings, à Washington.

Il a toutefois immédiatement souligné qu'il n'y avait selon lui "pas beaucoup de marge" pour les abaisser "sans devenir trop accommodant" et risquer d'alimenter l'inflation.

L'indice PCE d'inflation doit être publié vendredi. "Les économistes s'attendent à une inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie) à 2,9%. C'est quasiment un point au-dessus de notre cible ", qui est de 2%, a-t-il pointé.