États-Unis: La Chambre des représentants s'oppose aux droits de douane imposés par Trump au Canada
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:17

Le Capitole des États-Unis à Washington

La Chambre ‌des représentants a soutenu mercredi une mesure s'opposant ​aux droits de douane imposés au Canada par le président américain Donald Trump, certains membres de la ​majorité républicaine s'alliant aux élus démocrates.

Le texte, visant à mettre ​fin à l'utilisation par Donald ⁠Trump de l'urgence nationale pour imposer d'importantes surtaxes ‌sur les produits canadiens, a été adopté de justesse par 219 voix contre ​211, six républicains ‌se joignant à la quasi-totalité des démocrates.

Il ⁠s'agissait d'un important vote symbolique à la Chambre des représentants, où les républicains disposent d'une faible ⁠majorité. Le ‌texte a de bonnes chances d'être adopté ⁠par le Sénat.

Il est toutefois peu probable qu'il ‌soit promulgué comme loi, les deux ⁠tiers des deux chambres du Congrès étant ⁠nécessaires pour passer ‌outre un veto du président. La plupart des ​républicains sont réticents à ‌s'opposer aux politiques de Donald Trump.

"Le Canada n'est pas une menace. Le ​Canada est notre ami. Le Canada est notre allié", a déclaré Gregory Meeks, élu ⁠démocrate de New York qui a présenté la résolution.

Donald Trump a prévenu que tout républicain élu au Congrès qui s'opposerait aux droits de douane en "subirait sérieusement les conséquences lors des élections".

(Patricia Zengerle; version ​française Camille Raynaud)

