Etats-Unis : l'économie américaine vers la récession

Malgré les prévisions de la Fed, la hausse des taux est restée de mise pour la dixième fois consécutive début mai.

(illustration) ( AFP / SAUL LOEB )

Les économistes de la banque centrale américaine (Fed) ont estimé, dans le compte-rendu de la dernière réunion de l'institution publié mercredi 24 mai, que l'économie américaine s'orientait toujours vers une "légère récession" à la fin de l'année et début 2024. Les participants à la réunion avaient déjà anticipé une légère récession "dans le courant de l'année" lors de la précédente, le 22 mars, semblant cette fois envisager qu'elle se produise un peu plus tard dans l'année.

Une inflation à un niveau toujours "inacceptable"

Le 3 mai, malgré cet avis de ses équipes économistes et dans un contexte de tensions persistantes dans le secteur bancaire, le Comité monétaire de la Fed (FOMC) avait relevé les taux d'intérêt pour la dixième fois d'affilée, d'un quart de point de pourcentage.

Les participants avaient justifié cette décision par la persistance d'une "inflation toujours très supérieure à l'objectif de long terme de 2% et une inflation sous-jacente (qui exclu les prix de l'alimentaire et de l'énergie, NDLR) qui ne montre que quelques signes de modération". Le FOMC a estimé que l'inflation restait "à un niveau inacceptable" et que la baisse observée en mars était "inférieure à ce qui était anticipé". L'inflation pour le mois d'avril, selon l'indice PCE qui est celui pris en compte par la Fed, doit être publié vendredi.

Lors d'un discours mercredi, l'un des participants au FOMC, Christopher Waller, a estimé que "les données depuis la dernière réunion n'ont pour l'heure pas donné une idée suffisamment précise" sur l'opportunité d'une nouvelle hausse des taux. Le FOMC n'avait pas de position arrêtée début mai concernant une potentielle nouvelle hausse, certains participants se prononçant en faveur alors que d'autres estimaient au contraire qu'il serait plus opportun d'attendre de voir les effets des hausses déjà réalisées.

"Nous n'avons pris aucune décision quant à la mesure pour laquelle un renforcement supplémentaire de la politique serait approprié", avait rappelé vendredi Jerome Powell, le président de la FED. La prochaine réunion du FOMC est prévue les 13 et 14 juin. Selon l'indice CPI, l'inflation a encore légèrement ralenti en avril, à 4,9% sur un an contre 5% en mars mais avait rebondi sur un mois. A peine plus d'un quart des acteurs du marché s'attend à voir la Fed relever ses taux en juin, selon l'évaluation de CME Group.