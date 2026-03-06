 Aller au contenu principal
Etats-Unis: L'économie a détruit 92.000 emplois en février
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 16:30

Un salon de l'emploi organisé à Boston

L'économie américaine a détruit a ‌détruit des emplois de manière inattendue en février, dans un contexte marqué par ​une grève des travailleurs de la santé et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4%, montre vendredi le rapport mensuel ​du département du Travail.

Ce rapport recense 92.000 emplois non-agricoles détruits le mois dernier, alors que les économistes interrogés ​par Reuters prévoyaient en moyenne 59.000 créations ⁠nettes.

Le chiffre de janvier a été révisé, faisant apparaître désormais 126.000 créations ‌de postes contre 130.000 en première estimation.

Le taux de chômage s'est établi en février à 4,4% après 4,3% en janvier et un consensus ​qui l'attendait stable.

Outre la ‌grève de 31.000 employés du secteur de la santé chez ⁠Kaiser Permanente et les conditions météorologiques défavorables, la baisse de l'emploi en février compense également les gains importants enregistrés en janvier.

Le mois dernier, les analystes ont souligné l'impact ⁠sur les chiffres ‌d'une mise à jour du modèle de création et de destruction ⁠d'entreprises utilisé par le Bureau of Labor Statistics (BLS) pour estimer le nombre d'emplois ‌créés ou perdus.

Le marché du travail américain se stabilise après avoir connu ⁠des difficultés en 2025, dans un contexte que les économistes ⁠attribuaient à l'incertitude suscitée ‌par les droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Sur les marchés, ​les contrats à terme sur les indices ‌boursiers américains amplifient leur baisse après la publication des données, qui suscitent des inquiétudes sur le marché ​du travail et pourraient modifier à nouveau les anticipations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les opérateurs avaient réduit cette semaine leurs anticipations de baisses ⁠en 2026, craignant les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient.

Les rendements des Treasuries se sont retournés à la baisse après la publication des données. Celui de l'obligation à dix ans recule de près de 1 point de base à 4,1402%, tandis que le deux ans perd 2 à 3,5791%.

(Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

    Les usa se reindustrialisent avec les industries européennes , pour autant dans les services l’ IA fait des dégâts ... l UE va connaître un chômage de masse

