États-Unis: Fusillade devant une mosquée de San Diego, cinq morts dont deux suspects

Conférence de presse des autorités suite à la fusillade au Centre islamique de San Diego

‌Deux adolescents armés ont fait feu lundi peu avant ​midi (19h00 GMT) contre le Centre islamique de San Diego, en Californie, tuant trois hommes qui se trouvaient devant la ​mosquée, parmi lesquels un agent de sécurité, avant d'être retrouvés morts, a ​déclaré la police.

Tous les enfants ⁠présents dans l'école attenante, qui fait partie du ‌complexe de la mosquée, la plus grande de la région de San Diego, sont sains ​et saufs, a ‌déclaré le chef de la police locale.

S'exprimant ⁠lors d'une conférence de presse dans l'après-midi, Scott Wahl a également indiqué que le FBI a été sollicité ⁠pour participer à ‌l'enquête sur l'incident qui, a-t-il dit, est ⁠considéré comme un crime haineux.

Les forces de l'ordre, dépêchées ‌en masse sur les lieux de l'attaque, ⁠ont découvert les corps de trois hommes abattus ⁠devant la ‌mosquée, a-t-il déclaré, ajoutant que l'agent de sécurité avait vraisemblablement ​empêché un bain de ‌sang encore plus important.

Peu après, a dit Scott Wahl, la police a ​découvert dans un véhicule stationné au milieu d'une rue les corps de deux jeunes hommes, âgés ⁠de 17 ans et 19 ans, qui se sont vraisemblablement donnés la mort.

Les enquêteurs cherchent à déterminer les motivations des suspects, a-t-il dit également.

(Reportage de Mike Blake à San Diego, avec Steve Gorman et Andrew Hay; version ​française Jean Terzian)