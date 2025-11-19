États-Unis: Fort repli du déficit commercial en août avec la baisse des importations

Des conteneurs d'expédition au port de Los Angeles

Le déficit commercial des États-Unis s'est réduit plus que prévu en août grâce à la baisse des importations, mais le commerce pourrait encore nuire à la croissance économique au troisième trimestre.

Le déficit commercial s'est contracté de 23,8% à 59,6 milliards de dollars (51,49 milliards d'euros), montrent les données du Bureau d'analyse économique (BEA) du département américain du Commerce publiées mercredi, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un déficit commercial de 61,0 milliards de dollars.

Les importations ont diminué de 5,1% à 340,4 milliards de dollars en août, tandis que les exportations ont augmenté de 0,1% à 280,8 milliards de dollars.

La publication de ce rapport, qui était initialement prévue le 7 octobre dernier, a été retardée en raison du "shutdown" de l'administration fédérale qui a pris fin la semaine dernière.

La politique protectionniste du président Donald Trump, caractérisée par l'imposition de droits de douane considérables à ses partenaires commerciaux, a entraîné de fortes variations des importations et du déficit commercial cette année, faussant la lecture de la situation économique américaine.

Le commerce a amputé le produit intérieur brut (PIB) d'un record de 4,68 points de pourcentage au premier trimestre de 2025, avant de le réintégrer au PIB du trimestre compris entre avril et fin juin, où l'économie a connu une croissance de 3,8%, principalement grâce à la réduction du déficit commercial.

Le rapport sur le PIB du troisième trimestre aurait dû être publié fin octobre, mais il a également été retardé par la fermeture partielle du gouvernement.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)