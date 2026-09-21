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États-Unis et Chine organiseront d'autres réunions sur la sécurité de l'IA - Bessent
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 15:02
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Des hauts responsables américains et chinois se réuniront à nouveau dans environ deux mois à Shenzhen, en Chine, pour discuter des dangers liés à l'intelligence artificielle, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

Ce dernier s'exprimait sur la chaîne CNBC au lendemain de ses discussions, notamment sur l'IA, avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Il a précisé que les deux parties avaient convenu de mettre en place une ligne de communication, ou "ligne d'alerte", en cas d'incidents liés à la sécurité de l'IA.

"Nous souhaitons ensuite entamer des discussions sur les protocoles (...) afin que les deux parties puissent s'accorder sur les principaux dangers liés à l'IA, qu'il s'agisse d'agents incontrôlables, d'acteurs non étatiques ou d'acteurs cyber non étatiques", a déclaré Scott Bessent.

Les dirigeants des principales entreprises américaines spécialisées dans l'IA ont appelé il y a quelques jours à un ralentissement du développement de cette technologie, avertissant qu'elle pourrait bientôt échapper à tout contrôle humain.

(David Lawder, Version française Benoit Van Overstraeten)

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