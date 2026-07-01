Etats-Unis/Colorado-Nouveaux succès des démocrates progressistes aux primaires

La socialiste démocrate Melat Kiros a remporté mardi la primaire dans la première circonscription du Colorado, battant Diana DeGette qui occupe ce siège à la Chambre des représentants depuis 1997, et signant un nouveau succès pour l'aile gauche du Parti démocrate.

Cette victoire intervient une semaine après le succès de trois candidats progressistes soutenus par le maire socialiste de New York Zohran Mamdani dans des primaires démocrates pour plusieurs circonscriptions de la ville.

Fin mai, un autre candidat progressiste, Chris Rabb, a gagné les primaires démocrates pour la troisième circonscription de l'Etat de Pennsylvanie.

Melat Kiros, qui avait reçu le soutien de Bernie Sanders, est quasiment assuré d'entrer à la Chambre des représentants lors de élections de mi-mandat en novembre, étant donné le solide ancrage démocrate de la circonscription.

Dans un autre district du Colorado, au nord de Denver, les électeurs démocrates ont également choisi le candidat progressiste, Manny Rutinel, pour aller défier l'élu républicain en place Gabe Evans.

Le siège de ce dernier est considéré comme gagnable par les démocrates, qui espèrent redevenir majoritaires à la Chambre des représentants, voire au Senat, à l'issue des midterms, à la faveur notamment de l'impopularité du président américain Donald Trump.

(Nolan D. McCaskill, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)