Etats-Unis: Baisse de l'indice d'activité "Empire State" en septembre

On aperçoit la ligne d'horizon de Manhattan, à New York

‌L'activité manufacturière dans la ​région de New York a reculé plus que ​prévu en septembre, montre mardi ​l'enquête mensuelle de ⁠l'antenne régionale de la ‌Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +7,6 après +20,6 ​en ‌août.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +15,0 ⁠en septembre.

La ‌composante des nouvelles ⁠commandes ressort à +2,0 ‌en septembre après +17,3 ⁠le mois dernier et ⁠celle de ‌l'emploi à +10,6 après +9,3 en ​août.

Le ‌sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur ​leurs perspectives d'activité à un ⁠horizon de six mois a baissé pour atteindre +29,0 après +32,1 en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)