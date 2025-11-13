États-Unis: Accord au Congrès pour mettre fin au "shutdown", Trump va promulguer le texte

Le président des États-Unis Donald Trump

Un accord pour mettre fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale américaine a été approuvé mercredi soir par le Congrès américain, avec le vote d'un texte permettant de reprendre les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et de verser les salaires de centaines de milliers d'employés fédéraux.

Deux jours après le Sénat, où le Parti républicain dispose d'une majorité étroite, la Chambre des représentants - également contrôlée par les pairs républicains du président Donald Trump - a voté mercredi soir à 222 voix contre 209 en faveur d'un projet de loi prévoyant le financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier prochain.

La Maison blanche a fait savoir que Donald Trump promulguerait le texte dans la soirée, pour tourner la page du "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis, après être entré mercredi dans son 43e jour.

Des centaines de milliers d'employés fédéraux ont été mis au chômage technique depuis le 1er octobre, alors que les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains ont par la suite été retardées, tandis que le trafic aérien a été fortement perturbé à travers le pays du fait d'une pénurie de contrôleurs aériens et d'agents de contrôle aux aéroports.

Le texte budgétaire, qui laisse entrevoir que la dette publique américaine (actuellement de 38.000 milliards de dollars) va s'alourdir de 1.800 milliards de dollars par an, empêche les agences fédérales de licencier des employés jusqu'au 30 janvier, ce qui constitue une victoire pour les organisations syndicales et retarde les efforts de Donald Trump pour "purger" les effectifs de l'administration.

Le fait que le chef de la Maison blanche ait approuvé l'accord scellé par les républicains avec une poignée de démocrates au Sénat garantissait l'unité du Parti républicain à la Chambre des représentants.

PAS DE VAINQUEURS DANS L'OPINION

Une telle unité était d'autant plus indispensable face à colère des démocrates de la Chambre, mécontent que le bras de fer engagé par leurs pairs du Sénat ait pris fin sans obtenir ce qu'ils réclamaient depuis des semaines: la garantie que certains remboursements de soins de santé pour des millions d'Américains seront prolongés au-delà de la fin décembre.

Huit sénateurs démocrates ont fait fi lundi des consignes des chefs de file du parti au Congrès, décidant de voter en faveur du projet de loi prévoyant le financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, avec comme seule contrepartie la tenue d'un vote en décembre sur la question des remboursements des soins de santé - sans garantie sur l'issue de ce vote.

Cette décision a d'autant plus surpris après les succès électoraux de premier plan obtenus une semaine plus tôt par le Parti démocrate, dans ce qui constituait les premiers scrutins organisés depuis le début du second mandat de Donald Trump, à un an des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms").

Contrairement aux républicains du Sénat, le 'speaker' de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, n'a effectué aucune promesse sur un quelconque vote à la chambre basse concernant les remboursements des soins de santé.

Ni les républicains, ni les démocrates ne semblent sortir victorieux de la longue impasse sur le "shutdown". Un sondage Reuters/Ipsos publié mercredi montre que 50% des Américains interrogés disent blâmer les républicains, tandis que 47% des sondés rejettent la faute sur les démocrates.

Il s'agissait de la première séance à la Chambre des représentants depuis la mi-septembre, une longue pause décidée par les républicains avec l'objectif d'accentuer la pression sur les démocrates dans les négociations bipartites.

(David Morgan et Nolan D. McCaskill, avec la contribution de Bo Erickson, Jason Lange et David Shepardson; version française Jean Terzian)