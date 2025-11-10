Et si Lee Kang-in n’avait jamais été mauvais ?

Souvent sous estimé, Lee Kang-in a fêté ce dimanche son 100e match avec le Paris Saint-Germain en se muant une nouvelle fois en passeur décisif de fin de rencontre. Ses entrées toutes aussi décisives en ce début de saison prouvent une chose : le Coréen n’a jamais été mauvais mais juste mal jugé.

Lee Kang-in n’a pas été accueilli comme un joueur, mais comme une météo : on a vu trois nuages sur l’application et hop, les parkas étaient de sortie. À peine arrivé en 2023 en provenance de Majorque, le Coréen était déjà rangé dans la case des corps frêles, des profils trop légers, des « bon joueur oui mais pas assez pour le PSG ». Car ce club a souvent eu ce talent étrange : juger avant de voir. Et pourtant, le premier éclair vient très vite. Le 25 octobre 2023, en Ligue des champions contre l’AC Milan, Lee plantait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Propre, serein, en une touche de balle, concluant un succès 3-0. Le genre d’action qu’on aurait applaudi chez n’importe qui d’autre, mais qui passe inaperçu parce que lui, on avait décidé de ne pas le regarder longtemps.

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com